Nardella | Basta con l' ossessione di congiure anti - Zingaretti E critica anche Renzi

LegaSalvini : NARDELLA LA PENSA COME SALVINI: BASTA COL CODICE DEGLI APPALTI ITALIANO “Anche il PD (col sindaco di Firenze) chie… - Andrea59749012 : RT @Noiconsalvini: NARDELLA LA PENSA COME SALVINI: BASTA COL CODICE DEGLI APPALTI ITALIANO “Anche il PD (col sindaco di Firenze) chiede di… - mlmairro : RT @LegaSalvini: NARDELLA LA PENSA COME SALVINI: BASTA COL CODICE DEGLI APPALTI ITALIANO “Anche il PD (col sindaco di Firenze) chiede di c… - cpetacci : RT @LegaSalvini: NARDELLA LA PENSA COME SALVINI: BASTA COL CODICE DEGLI APPALTI ITALIANO “Anche il PD (col sindaco di Firenze) chiede di c… - Noiconsalvini : NARDELLA LA PENSA COME SALVINI: BASTA COL CODICE DEGLI APPALTI ITALIANO “Anche il PD (col sindaco di Firenze) chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Nardella Basta

Il Tempo

... poi si deciderà se fare il congresso, non si può continuare con questo processo di logoramento verso il segretario, da parte di alcuni esponenti molto significativi che comehanno detto che ...In una intervista al Corriere della Sera Dario, esponente del Pd e sindaco di Firenze secondo il quale prima di tutto bisogna chiedersi "a .... Dobbiamo prendere in mano delle battaglie ..."L'assemblea nazionale del Partito Democratico deve essere in grado di fare un chiarimento politico, poi si deciderà se fare il congresso, non si può continuare con questo processo di logoramento vers ...Per gli ex renziani come Nardella, Conte è il passato. "Per me non sono ex renziani, ma compagni di partito. Però chi dice che Conte è il passato non solo è ingeneroso, ma sbaglia. Significa non capir ...