Napoli, ricavi fermi ma la società è sanissima. Bellinazzo: "Riserva di 120 milioni come polizza sul futuro" (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Napoli gode di ottima salute a e testimoniarlo ci sarebbe un tesoretto da oltre cento milioni di euro tenuto da parte per i movimenti futuri. Questo, in sintesi, l'intervento di Marco Bellinazzo ai microfoni di 1 Station Radio. L'esperto di finanza sportiva ha espresso un parere molto incoraggiante sull'attuale situazione economica del club, in un L'articolo

