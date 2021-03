Napoli, l’agente di Sarri è in città: il motivo (Di lunedì 1 marzo 2021) Fali Ramadani, agente di Sarri, è arrivato a Napoli quest’oggi per incontrare la dirigenza partenopea: in ballo i rinnovi di Koulibaly e Maksimovic Fali Ramadani, agente di Sarri tra gli altri, è arrivato a Napoli quest’oggi per incontrare la dirigenza partenopea. Come rivelato da Radio Punto Nuovo, il procuratore sportivo non ha parlato dell’ex tecnico della Juventus (in odore di Napoli e Fiorentina, bensì dei rinnovi di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Fali Ramadani, agente di, è arrivato aquest’oggi per incontrare la dirigenza partenopea: in ballo i rinnovi di Koulibaly e Maksimovic Fali Ramadani, agente ditra gli altri, è arrivato aquest’oggi per incontrare la dirigenza partenopea. Come rivelato da Radio Punto Nuovo, il procuratore sportivo non ha parlato dell’ex tecnico della Juventus (in odore die Fiorentina, bensì dei rinnovi di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic Leggi su Calcionews24.com

