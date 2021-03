Napoli, controlli di polizia e Gdf nelle zone della “movida” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato Vomero e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato, nel corso dell’ultimo fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere napoletano del Vomero in particolare nelle zone della “movida“, in via Falcone, piazzetta Fuga, piazza degli Artisti, via Giordano, via Scarlatti e piazza Vanvitelli. Nel corso dell’attività sono state identificate 312 persone, di cui 56 con precedenti di polizia, e controllate 22 autovetture e 18 motocicli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo poichè privo di copertura assicurativa; inoltre, sono state controllate 36 persone ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti del commissariato Vomero e i militari del Comando ProvincialeGuardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato, nel corso dell’ultimo fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere napoletano del Vomero in particolare“, in via Falcone, piazzetta Fuga, piazza degli Artisti, via Giordano, via Scarlatti e piazza Vanvitelli. Nel corso dell’attività sono state identificate 312 persone, di cui 56 con precedenti di, e controllate 22 autovetture e 18 motocicli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo poichè privo di copertura assicurativa; inoltre, sono state controllate 36 persone ...

