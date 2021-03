Napoli-Benevento, Gazzetta: “Il gol di Politano andava annullato, inspiegabile che sia stato convalidato” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il quotidiano si esprime sul rocambolesco gol del 2-0 degli azzurri nella vittoria sul Benevento L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della vittoria per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 1 marzo 2021) Il quotidiano si esprime sul rocambolesco gol del 2-0 degli azzurri nella vittoria sulL’edizione odierna delladello Sport parla della vittoria per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? - DiMarzio : Il ritorno al gol di #Mertens dopo tre mesi, in corsa verso le 100 reti in Italia - SkySport : NAPOLI-BENEVENTO 2-0 Risultato finale ? ?#Mertens (34') ?#Politano (66') ? ? - Max_Mogavero : Il gol di Politano era da annullare: nel dubbio, il Var decide di non intervenire #seriea #benevento #napoli… - lIBiscione : Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta:… -