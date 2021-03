Napoli, approvato il Rendiconto generale della Regione Campania (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con 26 voti favorevoli su 37 votanti è stato approvato il Rendiconto generale della Regione Campania ed il Rendiconto consolidato per l’esercizio finanziario 2019. Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, rispettivamente, a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni (26 voti favorevoli, 11 contrari, 37 votanti) e a maggioranza, con il voto contrario del M5S e l’astensione del centrodestra, il Rendiconto generale della Regione Campania e il Rendiconto consolidato per l’esercizio finanziario 2019. I provvedimenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Con 26 voti favorevoli su 37 votanti è statoiled ilconsolidato per l’esercizio finanziario 2019. Il Consiglio regionale, presieduto da Gennaro Oliviero, ha, rispettivamente, a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni (26 voti favorevoli, 11 contrari, 37 votanti) e a maggioranza, con il voto contrario del M5S e l’astensione del centrodestra, ile ilconsolidato per l’esercizio finanziario 2019. I provvedimenti ...

