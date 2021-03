Myanmar | Soliani Associazione Amicizia Italia–Birmania | ‘rischio guerra civile’**

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Myanmar. Continuano le proteste e gli interventi delle forze di sicurezza, all’indomani del giorno più sanguinoso dal golpe del primo febbraio. E’ passato un mese. Aung San Suu Kyi resta agli arresti. E per lei, ‘The Lady’, arrivano nuove accuse durante un’udienza in collegamento video. E’ sembrata in “buona salute”, ha fatto sapere la difesa che ha potuto vederla. “E’ un confronto estremo tra il Tatmadaw, l’esercito, i golpisti, un regime che ha tenuto sotto il tallone il Paese per decenni e un sentimento di democrazia che non è più soltanto di Aung San Su Kyi, ma è di un intero popolo”, dice all’Adnkronos Albertina, già presidente dell’parlamentare Amici della Birmania e nel direttivo dell’per l’Italia Birmania-Giuseppe Malpeli. Racconta di aver ...