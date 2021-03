MotoGP, Yamaha Petronas presenta le nuove moto di Valentino Rossi e Franco Morbidelli (Di lunedì 1 marzo 2021) È cominciata ufficialmente quest’oggi, lunedì 1° marzo 2021, la nuova avventura di Valentino Rossi in Yamaha Petronas. La squadra satellite della casa di Iwata ha infatti effettuato la presentazione ufficiale delle moto e dei piloti che prenderanno parte al pRossimo Campionato Mondiale motoGP. Gli appassionati hanno avuto quindi finalmente la possibilità di vedere la nuova livrea Petronas per la stagione 2021 e, soprattutto, la prima apparizione pubblica del “Dottore” con i colori del team malese. Il leggendario nove volte campione iridato si appresta ad affrontare la 26ma stagione consecutiva nel motomondiale (di cui 22 nella classe regina), la 16ma in sella ad una Yamaha in top ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) È cominciata ufficialmente quest’oggi, lunedì 1° marzo 2021, la nuova avventura diin. La squadra satellite della casa di Iwata ha infatti effettuato lazione ufficiale dellee dei piloti che prenderanno parte al pmo Campionato Mondiale. Gli appassionati hanno avuto quindi finalmente la possibilità di vedere la nuova livreaper la stagione 2021 e, soprattutto, la prima apparizione pubblica del “Dottore” con i colori del team malese. Il leggendario nove volte campione iridato si appresta ad affrontare la 26ma stagione consecutiva nelmondiale (di cui 22 nella classe regina), la 16ma in sella ad unain top ...

