MotoGP | Valentino Rossi sulla nuova avventura in Yamaha Petronas | “Voglio vincere e lottare per il podio”

Giorno di presentazione per la Yamaha Petronas che si è svelata nelle nuove forme della M1 e nella rinnovata coppia di piloti formata da Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Il "Dottore" ha accettato una nuova sfida e nonostante l'età non sia più giovanissima le motivazioni sono sempre molte per fare bene e dimostrare di essere all'altezza della situazione. Dopo 15 stagioni con il Team Factory, il campione di Tavullia ha spostato quindi questo nuovo progetto, alla guida di una moto ufficiale seppur in una squadra satellite. Sarà un confronto interessante con Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano è alla terza annata in top-class ed è reduce da un 2020 brillante: tre vittorie e un secondo posto nel campionato iridato da sottolineare. Quest'anno Franco cercherà di compiere un ulteriore step in avanti,

