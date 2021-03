MotoGp 2021, «Sono pronto per questa nuova sfida»: Valentino suona la carica con la nuova M1 – Il video (Di lunedì 1 marzo 2021) «Ho cambiato squadra ma Sono ancora in Yamaha: voglio dimostrare grandi cose». Valentino Rossi è pronto per la nuova stagione di MotoGp che aprirà i battenti nel deserto qatariota del circuito di Losail il 24 marzo 2021. L’occasione per dichiarare le proprie intenzioni è il video di presentazione della Yamaha M1 del team Petronas, la nuova squadra di Rossi dopo l’addio del campione di Tavullia al team giapponese ufficiale. Nei box col Dottore, che ha firmato un contratto annuale con ipotesi di rinnovo anche per il 2022, l’amico Franco Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano è ambizioso in vista della nuova stagione, dopo essere arrivato secondo nella classifica mondiale dell’anno ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) «Ho cambiato squadra maancora in Yamaha: voglio dimostrare grandi cose».Rossi èper lastagione diche aprirà i battenti nel deserto qatariota del circuito di Losail il 24 marzo. L’occasione per dichiarare le proprie intenzioni è ildi presentazione della Yamaha M1 del team Petronas, lasquadra di Rossi dopo l’addio del campione di Tavullia al team giapponese ufficiale. Nei box col Dottore, che ha firmato un contratto annuale con ipotesi di rinnovo anche per il 2022, l’amico Franco Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano è ambizioso in vista dellastagione, dopo essere arrivato secondo nella classifica mondiale dell’anno ...

