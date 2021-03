Moto GP: Morbidelli e Rossi svelano la nuova Yamaha Petronas (Di lunedì 1 marzo 2021) I due piloti Yamaha Petronas svelano la nuova due ruote destinata a competere nel nuovo mondiale Moto Gp con l’obiettivo di dare il massimo É da poco terminata la presentazione della nuova Yamaha/Petronas che competerà nel Motomondiale Moto GP di quest’anno. La nuova due ruote è stata svelata ufficialmente online tramite il profilo Social Petronas dai piloti Rossi e Morbidelli. La M1 quest’anno verrà pilotata dal 9 volte campione del mondo e dal suo allievo cresciuto alla VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli. La nuova Moto da corsa si è mostrata in tutto il suo splendore, con la sua ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) I due pilotiladue ruote destinata a competere nel nuovo mondialeGp con l’obiettivo di dare il massimo É da poco terminata la presentazione dellache competerà nelmondialeGP di quest’anno. Ladue ruote è stata svelata ufficialmente online tramite il profilo Socialdai piloti. La M1 quest’anno verrà pilotata dal 9 volte campione del mondo e dal suo allievo cresciuto alla VR46 Riders Academy, Franco. Lada corsa si è mostrata in tutto il suo splendore, con la sua ...

FormulaPassion : #MotoGP | Il team principal #Petronas Razlan Razali ha dato il benvenuto a Valentino #Rossi - antonioboselli : RT @ManuelMonzani: ?? Oggi su @SkySport In ?? live streaming la presentazione della nuova @sepangracing Petronas di Valentino Rossi e Franco… - repubblica : MotoGp, ecco la Yamaha Petronas di Valentino Rossi: 'Una nuova sfida, ci divertiremo': Presentato il team malese co… - FormulaPassion : #MotoGP | Valentino #Rossi è carico per la nuova avventura in Yamaha #Petronas - motosprint : #MotoGP, #Yamaha #Petronas svela le M1 di #Rossi e #Morbidelli -