Morti gli ultimi due nazi condannati in Italia. Non hanno mai fatto un giorno di prigione (Di lunedì 1 marzo 2021) Massimo M. Veronese Stark, sugli Appennini, e Stork, a Cefalonia, colpevoli di orribili massacri «I corpi sono stati ammassati in un enorme mucchio uno sopra l'altro... prima li abbiamo perquisiti: togliendo gli orologi, nelle tasche abbiamo trovato delle fotografie di donne e bambini, bei bambini...». I corpi erano quelli di 5mila soldati e ufficiali Italiani, praticamente l'intera Divisione Aqui dell'Esercito Italiano di stanza sull'isola di Cefalonia nel settembre di guerra del 1943. Alfred Stork, era un caporale dei Cacciatori di montagna tedeschi (Gebirsgjager) e a lui personalmente, e al plotone di esecuzione di cui faceva parte, fu attribuita l'esecuzione di almeno 117 graduati Italiani «fucilazioni che andarono avanti dall'alba al tramonto» nella famigerata «Casetta rossa». Una responsabilità che ammise, ...

