Morte Cutolo | dopo il funerale si va per vie legali | violato diritto a degna sepoltura

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- Un esposto-denuncia è stato presentato alla procura presso il tribunale di Parma da Immacolata Iacone, moglie del fondatore della Nco, Raffaele, morto il 17 febbraio scorso nell’ospedale Maggiore di Parma. Anticipata in una intervista alla tv Cusano Italia, la denuncia viene confermata dal penalista avellinese, Gaetano Aufiero, storico difensore diche nel pomeriggio di oggi, tramite pec, ha provveduto ad inoltrarla. “Credo che siano stati consumati dei reati nella gestione della vicenda successiva alladi” spiega Aufiero. In particolare, il penalista fa riferimento ai criteri assunti dal pm, Ignazio Vallario, per consentire alla moglie e alla figlia tredicenne didi porgere l’estremo saluto al congiunto: “Il magistrato ha disposto il ...