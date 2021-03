Morta Anna Majani, la regina del cioccolato (Di lunedì 1 marzo 2021) Anna Majani è Morta all’età di 85 anni. E’ stata vicepresidente della sua azienda di famiglia. BOLOGNA – Anna Majani è Morta all’età di 85 anni. La notizia della scomparsa dell’imprenditrice è stata data dal Corriere della Sera. Il decesso è avvenuto nella giornata di sabato 28 febbraio 2021. Massimo riserbo sulle cause della morte. Una notizia accolta con molto dolore da tutti gli appassionati del cioccolato, ma anche dal mondo imprenditoriale italiano. Sin da giovanissima, infatti, si era dedicata all’azienda di famiglia diventando un vero punto di riferimento. Chi era Anna Majani Una lunga vita dedicata all’azienda di famiglia per Anna Majani. Conclusi gli studi, la donna ha iniziato una ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021)all’età di 85 anni. E’ stata vicepresidente della sua azienda di famiglia. BOLOGNA –all’età di 85 anni. La notizia della scomparsa dell’imprenditrice è stata data dal Corriere della Sera. Il decesso è avvenuto nella giornata di sabato 28 febbraio 2021. Massimo riserbo sulle cause della morte. Una notizia accolta con molto dolore da tutti gli appassionati del, ma anche dal mondo imprenditoriale italiano. Sin da giovanissima, infatti, si era dedicata all’azienda di famiglia diventando un vero punto di riferimento. Chi eraUna lunga vita dedicata all’azienda di famiglia per. Conclusi gli studi, la donna ha iniziato una ...

