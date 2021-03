Morgan senza Sanremo ma con il tentato suicidio attira l’attenzione (Foto) (Di lunedì 1 marzo 2021) Morgan non ci sarà a Sanremo, la sua canzone non è stata scelta, ci sarà invece Bugo e lui ha trovato un altro modo per essere comunque presente in questi giorni (Foto). Un’intervista di Morgan che sconvolge o forse no, perché non è la prima volta che parla di tentato suicidio. Scherza o dice sul serio quando racconta che tenta di morire due volte al mese, un po’ come una cura, forse più una richiesta di aiuto, messaggi che invia da sempre. A Mowmag Morgan ha risposto a così tante domande raccontando del presente e del futuro che la confusione arriva ben prima dell’epilogo. Non sa ancora se guarderà il festival di Sanremo, dipende dai suoi impegni. Ha una parola per tanti cantanti in gara, ammira molto Willie Peyote e Orietta Berti, molti altri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021)non ci sarà a, la sua canzone non è stata scelta, ci sarà invece Bugo e lui ha trovato un altro modo per essere comunque presente in questi giorni (). Un’intervista diche sconvolge o forse no, perché non è la prima volta che parla di. Scherza o dice sul serio quando racconta che tenta di morire due volte al mese, un po’ come una cura, forse più una richiesta di aiuto, messaggi che invia da sempre. A Mowmagha risposto a così tante domande raccontando del presente e del futuro che la confusione arriva ben prima dell’epilogo. Non sa ancora se guarderà il festival di, dipende dai suoi impegni. Ha una parola per tanti cantanti in gara, ammira molto Willie Peyote e Orietta Berti, molti altri ...

