Monza, Balotelli non convocato per il Cittadella: ecco il motivo (Di lunedì 1 marzo 2021) Mario Balotelli è stato escluso dalla lista dei convocati in vita della gara di campionato in programma domani contro il Frosinone Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha escluso Mario Balotelli dalla lista dei convocati in vita della gara di campionato in programma domani contro il Frosinone. L’attaccante ha accusato un leggero affaticamento muscolare mentre Kevin-Prince Boateng, anche lui escluso, è alle prese con un’elongazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Marioè stato escluso dalla lista dei convocati in vita della gara di campionato in programma domani contro il Frosinone Il tecnico delCristian Brocchi ha escluso Mariodalla lista dei convocati in vita della gara di campionato in programma domani contro il Frosinone. L’attaccante ha accusato un leggero affaticamento muscolare mentre Kevin-Prince Boateng, anche lui escluso, è alle prese con un’elongazione. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Monza, non convocati Balotelli e Boateng per il Frosinone: Il Monza, reduce dal pareggio casalingo contro il...… - psb_original : Monza, i convocati in vista del Frosinone: out Boateng e Balotelli #SerieB - TUTTOB1 : Monza, i convocati per il Frosinone: assenti Boateng e Balotelli - sportal_it : Monza, Mario Balotelli non va a Frosinone: le sue condizioni - bensptr : @goal Balotelli - Monza -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Balotelli Monza, Balotelli non convocato per il Cittadella: ecco il motivo Mario Balotelli è stato escluso dalla lista dei convocati in vita della gara di campionato in programma domani contro il ...

Monza, non convocati Balotelli e Boateng per il Frosinone Commenta per primo Il Monza , reduce dal pareggio casalingo contro il Cittadella, domani scenderà in campo con il Frosinone. E non ci saranno, visto che non sono stati convocati, Mario Balotelli e Kevin Prince Boateng .

Serie B: Monza a Frosinone senza Boateng, Balotelli e Pirola Il Cittadino di Monza e Brianza Monza, Balotelli non convocato per il Cittadella: ecco il motivo Mario Balotelli è stato escluso dalla lista dei convocati in vita della gara di campionato in programma domani contro il Cittadella ...

Serie B: il Monza è atteso a Frosinone per proseguire il sogno promozione La 26\^ giornata di Serie B vede la squadra attualmente seconda in classifica, il Monza, impegnato sul campo del Frosinone martedì 2 marzo alle ore 17. I padroni di casa si trovan ...

Marioè stato escluso dalla lista dei convocati in vita della gara di campionato in programma domani contro il ...Commenta per primo Il, reduce dal pareggio casalingo contro il Cittadella, domani scenderà in campo con il Frosinone. E non ci saranno, visto che non sono stati convocati, Marioe Kevin Prince Boateng .Mario Balotelli è stato escluso dalla lista dei convocati in vita della gara di campionato in programma domani contro il Cittadella ...La 26\^ giornata di Serie B vede la squadra attualmente seconda in classifica, il Monza, impegnato sul campo del Frosinone martedì 2 marzo alle ore 17. I padroni di casa si trovan ...