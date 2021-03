Monster Hunter – Il Film|Milla Jovovich “Abbiamo mantenuto lo spirito del gioco” (Di lunedì 1 marzo 2021) In Monster Hunter, Milla Jovovich interpreta un outsider. Il suo personaggio, una ranger dell’esercito americano di nome Artemis, viene misteriosamente trasportato dal nostro mondo in un regno fantastico pieno di mostri giganti e pericolosi. I soldati americani, però, non sono qualcosa che troverete in nessuno dei giochi Monster Hunter di Capcom, ma la Jovovich crede che Artemis abbia aiutato a fornire una prospettiva diversa, più simile a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo fantasy di Monster Hunter. “Quando il mio personaggio viene trasportato nel mondo di Monster Hunter, sono stata in grado di vederlo con gli stessi occhi di quando ho visto il gioco per la prima volta“, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 1 marzo 2021) In, Millainterpreta un outsider. Il suo personaggio, una ranger dell’esercito americano di nome Artemis, viene misteriosamente trasportato dal nostro mondo in un regno fantastico pieno di mostri giganti e pericolosi. I soldati americani, però, non sono qualcosa che troverete in nessuno dei giochidi Capcom, ma lacrede che Artemis abbia aiutato a fornire una prospettiva diversa, più simile a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo fantasy di. “Quando il mio personaggio viene trasportato nel mondo di, sono stata in grado di vederlo con gli stessi occhi di quando ho visto ilper la prima volta“, ...

