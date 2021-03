Modificano una lussuosa Lamborghini Aventador per poterla guidare sulla neve (Di lunedì 1 marzo 2021) In generale, le auto, oggi, possono essere modificate in modo integrale o meno. Specie per quanto concerne i SUV e i 4×4. Ma questa volta le modifiche si sono svolte, son state effettuate su una Lamborghini Aventador, un’auto pazzesca, incredibile. Ma non ci sono parole per esprimere la sorpresa di quanto vediamo, riguardo a un’auto del genere. Anche perché i più appassionati lo sapranno, quando si vogliono modificare le auto, tutto è possibile. Attraverso il canale youtube di The Stradman, possiamo vedere la trasformazione che hanno applicato sul veicolo, diventando un mezzo a cingoli in grado attraversa e di sfilare anche su una montagna piena di neve. credit: Youtube/The Stradman Il risultato però è stato quantomeno strano esteticamente, infatti, è molto diverso da quello che si potrebbe immaginare, o da quello che siamo abituati a ... Leggi su virali.video (Di lunedì 1 marzo 2021) In generale, le auto, oggi, possono essere modificate in modo integrale o meno. Specie per quanto concerne i SUV e i 4×4. Ma questa volta le modifiche si sono svolte, son state effettuate su una, un’auto pazzesca, incredibile. Ma non ci sono parole per esprimere la sorpresa di quanto vediamo, riguardo a un’auto del genere. Anche perché i più appassionati lo sapranno, quando si vogliono modificare le auto, tutto è possibile. Attraverso il canale youtube di The Stradman, possiamo vedere la trasformazione che hanno applicato sul veicolo, diventando un mezzo a cingoli in grado attraversa e di sfilare anche su una montagna piena di. credit: Youtube/The Stradman Il risultato però è stato quantomeno strano esteticamente, infatti, è molto diverso da quello che si potrebbe immaginare, o da quello che siamo abituati a ...

Viktor222717 : @CristinaAntonu L'uno vale uno è sempre stata una regola falsa. Come tutte le altre che modificano in base a dove tira il vento. - FrancescaLupo15 : Vorrei dir una cosa ai twitteri che non vogliono il tasto edit su Twitter. Non necessariamente se cuori e poi modif… - Furies17 : @intuslegens NESSUN VIRUS vuole uccidere, il VIRUS VUOLE SOLO REPLICCARSI il più possibile, la morte è una consegue… - Ginko92_ : @frafacchinetti @_AnnaTatangelo_ Alcuni modificano la voce,all'inizio del programma pensai a Luxuria,ma non sapendo… - eternalxraven : @itwasaallyellow No in teoria nei fumetti non è una mutante, ma nasce in particolari condizioni che modificano il s… -