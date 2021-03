Mkers è campione della FIFA eClub World Cup (Di lunedì 1 marzo 2021) Per l’ennesima volta ci troviamo qui a descrive un nuovo, straordinario obiettivo raggiunto da Mkers: il team, infatti, è riuscito in un’impresa che sicuramente troverà spazio sui libri di storia dell’eSport italiano, divenendo ufficialmente il primo club nostrano a vincere il torneo di punta per tutti i club delmondo in ambito calcistico, l’eClub World Cup. Un altro incredibile traguardo da inserire nell’eccezionale palmarès dell’azienda, la quale – dopo aver raggiunto il Six Invitational con la divisione di Rainbow Six Siege, le fasi finali della eChampions League e aver vinto le Global Series con Oliboli7, giusto per citare le vittorie più recenti, – ha coronato anni di duro lavoro con un successo in grado di proiettarla nell’olimpo del gaming competitivo italiano. Il risultato aveva assunto la connotazione ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 1 marzo 2021) Per l’ennesima volta ci troviamo qui a descrive un nuovo, straordinario obiettivo raggiunto da: il team, infatti, è riuscito in un’impresa che sicuramente troverà spazio sui libri di storia dell’eSport italiano, divenendo ufficialmente il primo club nostrano a vincere il torneo di punta per tutti i club delmondo in ambito calcistico, l’Cup. Un altro incredibile traguardo da inserire nell’eccezionale palmarès dell’azienda, la quale – dopo aver raggiunto il Six Invitational con la divisione di Rainbow Six Siege, le fasi finalieChampions League e aver vinto le Global Series con Oliboli7, giusto per citare le vittorie più recenti, – ha coronato anni di duro lavoro con un successo in grado di proiettarla nell’olimpo del gaming competitivo italiano. Il risultato aveva assunto la connotazione ...

