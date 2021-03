Miozzo Cts | ' Chiudere le scuole nelle Regioni in zona rossa' | Como e Cremona in zona arancione rafforzata

rtl1025 : ?? 'Sulle scuole ci saranno delle evoluzioni. Saranno chiuse nelle zone rosse'. Lo dice il capo del #Cts Agostino… - LegaSalvini : AGOSTINO MIOZZO (COORDINATORE DEL CTS): 'CI È STATA CHIESTA UNA MODERAZIONE NELLA ESTERNAZIONE DELLE NOSTRE COMUNIC… - fisco24_info : Nuovo Dpcm, Miozzo: 'Scuole chiuse in zona rossa': Il coordinatore del Cts: 'Domani altra riunione, ci saranno evol… - Comeunavela : @beatrice_tom Speranza a calci dopo arcuri e poi miozzo con tutti gli adepti del cts - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Sulle scuole ci saranno delle evoluzioni. Saranno chiuse nelle zone rosse'. Lo dice il capo del #Cts Agostino #Miozzo, all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo Cts

'Sulle scuole ci saranno delle evoluzioni. Saranno chiuse nelle zone rosse '. Lo dice il capo delAgostino, all'uscita da Palazzo Chigi.non risponde sulle eventuali misure per le scuole nelle altre zone. Siete preoccupati sulla scuola? 'Siamo preoccupati dall'andamento dell'..."Domani ci sarà un'altra riunione". Lo dice il coordinatore delAgostinoall'uscita da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia in vista del nuovo dpcm Covid. A quanto si apprende, il nuovo dpcm con le misure sul Covid sarebbe quasi del tutto ...«Sulle scuole ci saranno delle evoluzioni. Saranno chiuse nelle zone rosse». Lo dice il capo del Cts Agostino Miozzo, all'uscita da Palazzo Chigi. Miozzo non risponde sulle ..."Domani ci sarà un'altra riunione". Lo dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo all'uscita da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia in vista del nuovo dpcm Covid. (ANSA) ...