Milano: vicesindaco, 'sabato in servizio 450 vigili, non solo in Darsena' (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Sabato scorso a Milano "sui quattro turni di lavoro avevamo in servizio su strada oltre 450 fra agenti e ufficiali di polizia locale e oltre 350 in servizio negli uffici e in Centrale operativa". E' quanto ha spiegato, per quel che "attiene" alle competenze dell' amministrazione del Comune di Milano, la vicesindaco Anna Scavuzzo in un'informativa al consiglio comunale sulla festa organizzata in Darsena sabato pomeriggio con casse e musica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

