Milano: su caso Darsena De Corato valuterà esposto in Procura (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Il consigliere comunale e assessore regionale Riccardo De Corato valuterà mercoledì se presentare un esposto in Procura a Milano su quanto accaduto sabato alla Darsena, sui Navigli, un rave party improvvisato che non è stato fermato dalle forze dell'ordine. "Oggi, in Consiglio Comunale, avrei voluto chiedere al Sindaco perché solo domenica ha deciso di transennare l'area e perché non ha sentito l'esigenza di replicare un'ordinanza contingibile e urgente che vietasse il consumo di bevande su pubblica via o parchi, come fatto a maggio dello scorso anno. Per tutte queste motivazioni, nei prossimi giorni e dopo la riunione di mercoledì (il comitato per l'ordine pubblico in prefettura, ndr) se non ci saranno risposte, valuterò l'opportunità di ...

