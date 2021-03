Milano | strade e cestini invasi dai topi | allarme in zona Paolo Sarpi

SiArw16 : Ecco le foto di Marzo 2020. Dove regnava il caos più totale qui a Milano. Tra spese folli e strade deserte. - Golden_Mamba : Dati i rave party sulla Darsena, mi aspetto una strage, morti per le strade nelle prossime 2 settimane a Milano! - pornorano : Da Milano a Roma, da Napoli a Torino, la gente si è riversata per le strade del centro e nei parchi per godersi la… - TommyBrain : Sputnik:Scatta la polemica sugli assembramenti e la folla nelle strade di Milano, Roma e Napoli - IacobellisT : Sputnik:Scatta la polemica sugli assembramenti e la folla nelle strade di Milano, Roma e Napoli -

Nonostante il peggioramento dei dati, nel weekend lee i parchi dierano affollati. "La curva è in risalita ma siamo ancora in tempo per frenarla. Serve un cambio rapido di approccio" ...Scene incredibili continuano ad arrivare invece da, scene da rave party , difficili ...d'un buon vaccino potrà ( al momento) metterci in condizione non solo di tornare a girare per le...Paura e allerta per gli assembramenti in tutta Italia. A Milano è perfino spuntata una sorta di discoteca in Darsena. La concomitanza di giornate ..."L'essere umano sa bene cosa è giusto e cosa no. Ma in prossimità di una scadenza che genera un cambiamento profondo nella qualità della vita si abbandona a una tentazione". Flaminio Squazzoni, sociol ...