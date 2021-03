Milano: rissa fra decine di giovani in centro, nessuno identificato (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - rissa in pieno centro a Milano fra alcune decine di giovani. Sabato sera in via Orefici, nel centro città e a poche centinaia di metri dal Duomo, alcuni gruppi di ragazzi si sono affrontati per alcuni minuti, inseguendosi e picchiandosi a calci e pugni in mezzo ai passanti. Il tutto riprendendosi con i cellulari. Oggi le immagini degli scontri sono stati pubblicati su alcuni social network. La vetrina di un fast food di via Orefici è stata ridotta in frantumi. I carabinieri sono intervenuti dopo pochi minuti, ma tutti i giovani sono scappati e per ora non risulta identificato nessuno dei partecipanti alla rissa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021), 1 mar. (Adnkronos) -in pienofra alcunedi. Sabato sera in via Orefici, nelcittà e a poche centinaia di metri dal Duomo, alcuni gruppi di ragazzi si sono affrontati per alcuni minuti, inseguendosi e picchiandosi a calci e pugni in mezzo ai passanti. Il tutto riprendendosi con i cellulari. Oggi le immagini degli scontri sono stati pubblicati su alcuni social network. La vetrina di un fast food di via Orefici è stata ridotta in frantumi. I carabinieri sono intervenuti dopo pochi minuti, ma tutti isono scappati e per ora non risultadei partecipanti alla

Radio1Rai : ??A #Milano inutili gli appelli del sindaco #Sala a comportamenti sicuri contro il #Covid. In #Darsena rave party il… - Corriere : Il rave party (con rissa) a Milano e la pista anarchica. Filmati al setaccio in cerca ... - osvaldosupino : Vedo solo ora le immagini del party e della rissa a Milano. CHE SCHIFO. SCHIFO! - gisantucci : RT @Corriere: Il rave party (con rissa) a Milano e la pista anarchica. Filmati al setaccio in cerca ... - SkyTG24 : Milano, rissa tra giovani sabato sera nelle vie del centro -