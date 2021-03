Milano, festa senza regole tra assembramenti e zero mascherine: l’inaugurazione di “The Sanctuary” a Lambrate – Video (Di lunedì 1 marzo 2021) Stanno facendo discutere le immagini che sono circolate sui social relative all’inaugurazione di un locale in zona Lambrate, a Milano, chiamato “The Sanctuary”. Dai Video, si vede una festa, con tanto di musica, con decine di giovani ammassati che ballano senza mascherina. Il locale, sulla propria pagina Facebook, si è scusato per l’accaduto, dicendo che “non siamo riusciti a controllare i momenti finali di quella che doveva essere una presentazione privata tra amici stretti”. Il tutto mentre i contagi sono in crescita in quasi tutta Italia, Milano compresa, e la Lombardia è tornata in zona arancione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Stanno facendo discutere le immagini che sono circolate sui social relative aldi un locale in zona, a, chiamato “The”. Dai, si vede una, con tanto di musica, con decine di giovani ammassati che ballanomascherina. Il locale, sulla propria pagina Facebook, si è scusato per l’accaduto, dicendo che “non siamo riusciti a controllare i momenti finali di quella che doveva essere una presentazione privata tra amici stretti”. Il tutto mentre i contagi sono in crescita in quasi tutta Italia,compresa, e la Lombardia è tornata in zona arancione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

