**Milano: caso Navigli mercoledì al comitato ordine e sicurezza in prefettura** (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Quanto accaduto tra sabato pomeriggio e sabato notte alla Darsena, sui Navigli di Milano, con una specie di rave party improvvisato, sarà “oggetto di un approfondimento del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica già convocato per il 3 marzo”. Lo annuncia la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, durante un’informativa al consiglio comunale sui fatti di questo weekend. “A valle dell’incontro potrò integrare con aspetti di ordine pubblico che non spettano a noi”, ha spiegato la vicesindaco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Quanto accaduto tra sabato pomeriggio e sabato notte alla Darsena, suidi Milano, con una specie di rave party improvvisato, sarà “oggetto di un approfondimento delper l’e lapubblica già convocato per il 3 marzo”. Lo annuncia la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, durante un’informativa al consiglio comunale sui fatti di questo weekend. “A valle dell’incontro potrò integrare con aspetti dipubblico che non spettano a noi”, ha spiegato la vicesindaco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

borghi_claudio : Il Sacco in questo caso non è l'ospedale di Milano. - giandomenic45 : RT @borghi_claudio: Il Sacco in questo caso non è l'ospedale di Milano. - santmikela2 : RT @Terra_Pianeta: #Milano è un caso studio perfetto per capire l'ipocrisia umana, perché in realtà quello che vuole il genere umano, non è… - TV7Benevento : **Milano: caso Navigli mercoledì al comitato ordine e sicurezza in prefettura**... - ClaudioMonta64 : RT @borghi_claudio: Il Sacco in questo caso non è l'ospedale di Milano. -