Milan sui social – Il messaggio di Tomori al termine di Roma-Milan (Di lunedì 1 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Autore di una superba prestazione, Fikayo Tomori ha pubblicato un post su Instagram al termine del match tra Roma e Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 marzo 2021) Le ultime notizie sul. Autore di una superba prestazione, Fikayoha pubblicato un post su Instagram aldel match traPianeta

PianetaMilan : @acmilan sui social - Il messaggio di @fikayotomori_ al termine di #RomaMilan - IlGiannon : @Davide55273741 @auro_milan Avete vinto il campionato scorso spostando 4 mensilità sui bilanci successivi. Avete fa… - IlGiannon : @Marcoooo67 @auro_milan La juve ha trasferito 4 mensilità del campionato scorso sui bilanci successivi, perché non… - richardswarrior : RT @tommizeta_: E lui 'no no, non potrei mai, siete anche una bella squadra (AAA GLI PIACE LA MIA SQUADRA). Solo dell'Inter parlo male', e… - IlBuonFabio : Secondo @FabrizioRomano la dirigenza del #Milan è molto soddisfatta di #Tomori, una decisione definitiva sul riscat… -