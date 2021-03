Milan | l’ennesimo dato che conferma l’importanza di Calabria

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 marzo 2021): Davide, tra i migliori in campo ieri contro la Roma, è il miglior giocatore in serie A alla voce contrasti vinti Davideè stato uno dei migliori in campo nella vittoria delin casa della Roma. Una prestazione di alto livello che spinge il terzino destro nuovamente in pima linea tra le possibili chiamate di Roberto Mancini per Euro 2021. Adell'ottima stagione vissuta da Davidec'è la statistica Whoscored che vede il laterale italiano al primo posto (netto) alla voce contrasti vinti a quota 3.6 a partita.