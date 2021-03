Milan, infortunio Ibrahimovic: i risultati degli esami strumentali (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Milan, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato il risultato degli esami strumentali dopo l’infortunio di Ibrahimovic contro la Roma: il responso Ieri Zlatan Ibrahimovic è stato costretto a lasciare l’Olimpico nel corso del secondo tempo di Roma-Milan. Il calciatore svedese è stato sottoposto agli esami strumentali nel corso della mattinata, i quali hanno evidenziato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Il, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato il risultatodopo l’dicontro la Roma: il responso Ieri Zlatanè stato costretto a lasciare l’Olimpico nel corso del secondo tempo di Roma-. Il calciatore svedese è stato sottoposto aglinel corso della mattinata, i quali hanno evidenziato L'articolo proviene da Inews.it.

FabioTraversa : RT @tvblogit: #Ibrahimovic a #Sanremo2021, ma non in campo col Milan, almeno per i prossimi dieci giorni. Comunicata poco fa ufficialmente… - fanpage : Infortunio Ibrahimovic, cosa accadrà a #Sanremo2021 - serieAnews_com : ?? #Milan, brutta tegola: si ferma #Ibrahimovic. Ma non é l'unico caso spinoso... - infoitsport : Infortunio Ibra, il Milan: 'Nuovi esami tra 10 giorni'. News e tempi di recupero - ArmandoAreniell : Cioè @mauro_suma parla di #Lukaku e di infortunio e poche ore dopo si fanno male #Ibrahimovic, #Rebic e #Calhanoglu… -