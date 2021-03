Milan, crisi scongiurata. Ora (anche senza Ibra) lo United deve avere paura (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Milan batte la Roma nella sfida-Champions e resta attaccato al treno Scudetto. Ora anche a Manchester hanno paura del Diavolo Il Milan visto in campo contro la Roma ha ricordato, nell’approccio e l’atteggiamento, la squadra che con Pioli alla guida ha “dominato” il campionato di Serie A da un anno a questa parte. I passi falsi compiuti contro Spezia, Stella Rossa e Inter avevano compromesso non solo la classifica ma anche (e oserei dire soprattutto) la consapevolezza dei giocatori in rossonero apparsi l’ombra di ciò che erano stati. All’Olimpico è invece un gran Milan che fa la partita strapazzando la Roma per buoni 20 minuti e sfiorando almeno 5 nitide palle gol non capitalizzate. Pressione alta, palleggio orizzontale-verticale e una ritrovata quadratura difensiva ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilbatte la Roma nella sfida-Champions e resta attaccato al treno Scudetto. Oraa Mster hannodel Diavolo Ilvisto in campo contro la Roma ha ricordato, nell’approccio e l’atteggiamento, la squadra che con Pioli alla guida ha “dominato” il campionato di Serie A da un anno a questa parte. I passi falsi compiuti contro Spezia, Stella Rossa e Inter avevano compromesso non solo la classifica ma(e oserei dire soprattutto) la consapevolezza dei giocatori in rossonero apparsi l’ombra di ciò che erano stati. All’Olimpico è invece un granche fa la partita strapazzando la Roma per buoni 20 minuti e sfiorando almeno 5 nitide palle gol non capitalizzate. Pressione alta, palleggio orizzontale-verticale e una ritrovata quadratura difensiva ...

