Milan, Borini: "Avevo sempre ambito a una grande squadra. Ho giocato in 8 ruoli, mancava solo il portiere"

"Milan? Era quello che avevo sempre ambito. Volevo essere un giocatore importante in una grande squadra. Mi sono divertito molto nei due anni e mezzo passati al Milan, sono riuscito a essere importante". Queste le dichiarazioni di Fabio Borini, ex giocatore rossonero ora attualmente al Karagumru, intervenuto a Tam Saha Magazine in merito al suo passato a Milano. "Ho giocato in 8 delle 11 posizioni, praticamente tutte tranne portiere e centrale di difesa – ha proseguito l'ex di Parma, Liverpool e Roma – Volevamo andare in Champions e ci siamo andati vicini. Abbiamo però disputato delle finali in Coppa Italia e Supercoppa italiana".

