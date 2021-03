Michelle Hunziker risponde alle domande dei fans: risultato inedito (Di lunedì 1 marzo 2021) Su Instagram Michelle Hunziker ha deciso di sottoporsi alle domande della sua community svelandosi, ma non troppo Con i suoi oltre quattro milioni di followers Michelle Hunziker ha un rapporto meraviglioso anche perché la conduttrice cerca di condividere pensieri, momenti di vita quotidiana e progetti lavorativi sempre con molta solarità e attenzione. Su Instagram, infatti, la conduttrice italo – svizzera posta sia ciò che riguarda i suoi progetti legati al fitness e al benessere personale, ma racconta anche di sé e della sua quotidianità. Non si sottrae mai alle varie funzionalità del social, ma fino a qualche ora fa la Hunziker non aveva mai usato la casella per farsi porre domande. Con ilarità e spinta dalla figlia, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Su Instagramha deciso di sottoporsidella sua community svelandosi, ma non troppo Con i suoi oltre quattro milioni di followersha un rapporto meraviglioso anche perché la conduttrice cerca di condividere pensieri, momenti di vita quotidiana e progetti lavorativi sempre con molta solarità e attenzione. Su Instagram, infatti, la conduttrice italo – svizzera posta sia ciò che riguarda i suoi progetti legati al fitness e al benessere personale, ma racconta anche di sé e della sua quotidianità. Non si sottrae maivarie funzionalità del social, ma fino a qualche ora fa lanon aveva mai usato la casella per farsi porre. Con ilarità e spinta dalla figlia, ...

