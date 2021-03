“Mia moglie è incinta”. L’ospite blocca Barbara D’Urso e lancia la ‘bomba’. Annuncio in diretta, cala il gelo (Di lunedì 1 marzo 2021) Barbara D’Urso, l’ Annuncio arriva a sorpresa in diretta tv. Tanti i colpi di scena in onda su Live, nel salotto di Barbara D’Urso che come sempre dà spazio a ospiti più imprevedibili. La coppia annuncia a tuti la dolce attesa, dopo essere stata la protagonista di un video poi diventato virale in merito a un tradimento. Ma il finale della vicenda sembra concludersi per il meglio. Loro sono conosciuti da tutti come la ‘la coppia dell’hotel Eufemia’, ovvero Gianluca e Grazia. E proprio nello studio di Live- Non è la D’Urso, è stato possibile assistere all’intervista a volto coperto dell’amante di Grazia. Una vera e propria ‘telenovela’, che ha vista da un lato il tradimento di Grazia durato circa sei mesi e poi un video, messo online da Gianluca, in cui Grazia e l’amante ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021), l’arriva a sorpresa intv. Tanti i colpi di scena in onda su Live, nel salotto diche come sempre dà spazio a ospiti più imprevedibili. La coppia annuncia a tuti la dolce attesa, dopo essere stata la protagonista di un video poi diventato virale in merito a un tradimento. Ma il finale della vicenda sembra concludersi per il meglio. Loro sono conosciuti da tutti come la ‘la coppia dell’hotel Eufemia’, ovvero Gianluca e Grazia. E proprio nello studio di Live- Non è la, è stato possibile assistere all’intervista a volto coperto dell’amante di Grazia. Una vera e propria ‘telenovela’, che ha vista da un lato il tradimento di Grazia durato circa sei mesi e poi un video, messo online da Gianluca, in cui Grazia e l’amante ...

