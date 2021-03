Mezza Italia arancione | oggi scattano i nuovi colori | ecco le regole Da sabato cambiano i divieti

monicanonmolla : @mariodice76 Nooo solo un piccola festicciola intima.. Con mezza Italia a casa.. Niente di ché - vale2bertoni : RT @leonemaschio: Mezzo milione di euro a Fiorello e Ibrahimovic a Sanremo, con mezza Italia senza lavoro! Continuano ad umiliarci e noi Mu… - TheQ_continuum : @mikytooday1 Basta vedere mezza Italia passa ad arancione e nessun governatore protesta e nessun giornalista lo fa… - las3rman : @roby_italy_51 Ecco, gioverebbe non poco all'Italia se ci perdessimo mezza sillaba al giorno. Il risultato sarebbe già apprezzabile. - AlfonsoCelotto : #italia a #colori Se non fosse un problema così serio sembrerebbe il #giocodellOca Da oggi cambiano colore 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Mezza Italia

QUOTIDIANO.NET

Scatteranno dal 6 marzo le nuove regole contenute nel Dpcm che verrà firmato oggi o al più tardi domani, il primo del premier Mario Draghi. Le nuove misure resteranno in vigore per un mese dunque ...In entrambi i casi non si tratta di un'utenza che ha bisogno di una sola ora di parcheggio ma almeno digiornata: il salasso quotidiano è servito. È prevista anche una tariffa agevolata ma è ...AScatteranno dal 6 marzo le nuove regole contenute nel Dpcm che verrà firmato oggi o al più tardi domani, il primo del premier Mario Draghi. Le nuove misure resteranno in vigore per ...Zakia Seddiki racconta dei contatti di Attanasio con il Programma alimentare mondiale prima della partenza per Goma. Parla di lui, della vita insieme e dice: «All’Italia sarò sempre grata. Chiedo di r ...