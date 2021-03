Meteo, le previsioni di martedì 2 marzo. VIDEO (Di lunedì 1 marzo 2021) martedì 2 febbraio l'anticiclone, presente oramai da molti giorni alle nostre latitudini, prenderà ulteriore energia. Sarà garanzia di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare solamente la comparsa di foschie o nebbie durante la notte e il primo mattino sulla Val Padana, ma si tratterà di fenomeni piuttosto isolati. Nubi basse, nella prima parte del giorno, potranno inoltre disturbare l’area tirrenica del Centro, in particolare i litorali toscani. Le temperature saliranno di qualche grado posizionandosi ovunque su valori primaverili (tra i 16 e i 20 gradi).Le previsioni al NordTempo anticiclonico sulle regioni settentrionali, in buona parte soleggiato. Possibili nebbie o foschie dense lungo il Po. Soleggiato in montagna e lungo le coste. Massime in lieve aumento e comprese tra 15 e 19 gradi.Le previsioni al ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 marzo 2021)2 febbraio l'anticiclone, presente oramai da molti giorni alle nostre latitudini, prenderà ulteriore energia. Sarà garanzia di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare solamente la comparsa di foschie o nebbie durante la notte e il primo mattino sulla Val Padana, ma si tratterà di fenomeni piuttosto isolati. Nubi basse, nella prima parte del giorno, potranno inoltre disturbare l’area tirrenica del Centro, in particolare i litorali toscani. Le temperature saliranno di qualche grado posizionandosi ovunque su valori primaverili (tra i 16 e i 20 gradi).Leal NordTempo anticiclonico sulle regioni settentrionali, in buona parte soleggiato. Possibili nebbie o foschie dense lungo il Po. Soleggiato in montagna e lungo le coste. Massime in lieve aumento e comprese tra 15 e 19 gradi.Leal ...

Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Capezzone : +++Spazio denuncia+++ Ingiusta e inaccettabile questa censura tv contro Rocco Casalino. Inspiegabilmente preclusi a… - ItalianAirForce : Come ogni venerdì è tornata Meteo #WeekEnd, la nostra rubrica dedicata alle previsioni meteorologiche per il fine s… - RobertoGranai : @MarcelloAtanas @Cristin97215062 @giorgio_grandi @CristinaShonny @lori_gianna @betyzapi @RBarbasso @79Emmaus… - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di martedì 2 marzo. VIDEO -