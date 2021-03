Meteo Italia al 15 marzo: si torna al MALTEMPO (Di lunedì 1 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Ormai non ci sono più dubbi: stiamo andando incontro a un cambiamento delle condizioni Meteo climatiche. I modelli matematici, a prescindere dalle differenze evolutive che andremo a descrivere, inquadrano con decisione il dissolvimento del promontorio anticiclonico che ha caratterizzato l’ultima settimana. O meglio, ne inquadrano uno spostamento in direzione ovest e ciò farà sì che il Mediterraneo centrale torni a essere l’obbiettivo più o meno diretto delle perturbazioni. Per quanto riguarda l’eventuale colpo di coda dell’Inverno il fine settimana ha evidenziato probabilità in calo: l’aria gelida che colpirà l’Europa orientale dovrebbe starsene lì, senza avere possibilità di propagazione verso ovest. Verrebbe ostacolata da un redivivo Oceano Atlantico e saranno proprio le ondulazioni della corrente zonale ad ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ormai non ci sono più dubbi: stiamo andando incontro a un cambiamento delle condizioniclimatiche. I modelli matematici, a prescindere dalle differenze evolutive che andremo a descrivere, inquadrano con decisione il dissolvimento del promontorio anticiclonico che ha caratterizzato l’ultima settimana. O meglio, ne inquadrano uno spostamento in direzione ovest e ciò farà sì che il Mediterraneo centrale torni a essere l’obbiettivo più o meno diretto delle perturbazioni. Per quanto riguarda l’eventuale colpo di coda dell’Inverno il fine settimana ha evidenziato probabilità in calo: l’aria gelida che colpirà l’Europa orientale dovrebbe starsene lì, senza avere possibilità di propagazione verso ovest. Verrebbe ostacolata da un redivivo Oceano Atlantico e saranno proprio le ondulazioni della corrente zonale ad ...

