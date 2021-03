Mercato italiano - Immatricolazioni in calo anche a febbraio | -12 | 3%

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ancora un mese in forte flessione per ildell'auto. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, asono state immatricolate 142.998 vetture, il 12,3% in meno rispetto a un anno fa. La nuova flessione della domanda risente naturalmente delle conseguenze della pandemia del coronavirus: tra queste, le più pesanti sono la scarsa fiducia delle imprese (per quanto in risalita nelle ultime settimane), la bassa propensione agli acquisti tra i consumatori e, ovviamente, le misure di limitazione agli spostamenti in diverse aree del Paese che hanno influito sull'affluenza nelle concessionarie. Il bimestre. La contrazione dinon è molto lontana da quella registrata a gennaio e pari al -14% circa. Di conseguenza, il primo bimestre, con 277.145, mostra un ...