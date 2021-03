Mercato auto Italia, immatricolazioni giù del 12,3% a febbraio. A pesare è sempre il Covid (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo gennaio (-25,7%), anche il febbraio dell’auto in Italia si chiude con un segno meno. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture, infatti, le immatricolazioni di vetture nuove il mese scorso si sono fermate a quota 142.998, ovvero il 12,3% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Per quanto riguarda le alimentazioni, continua il momento positivo dei veicoli a batteria: con le ibride (mild e full) che crescono del 150% e le plug-in addirittura del 264,4%. Bene anche le elettriche pure (+30,4%), che tuttavia ancora hanno un peso relativo sul Mercato totale (2,1%). Al contrario delle ibride di ogni tipo, che sono arrivate al 29,8%. Il calo è dunque dimezzato rispetto a quello di gennaio, e rende il cumulato dei primi due mesi del 2021 inferiore di oltre il 13% rispetto allo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo gennaio (-25,7%), anche ildell’insi chiude con un segno meno. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture, infatti, ledi vetture nuove il mese scorso si sono fermate a quota 142.998, ovvero il 12,3% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Per quanto riguarda le alimentazioni, continua il momento positivo dei veicoli a batteria: con le ibride (mild e full) che crescono del 150% e le plug-in addirittura del 264,4%. Bene anche le elettriche pure (+30,4%), che tuttavia ancora hanno un peso relativo sultotale (2,1%). Al contrario delle ibride di ogni tipo, che sono arrivate al 29,8%. Il calo è dunque dimezzato rispetto a quello di gennaio, e rende il cumulato dei primi due mesi del 2021 inferiore di oltre il 13% rispetto allo stesso ...

