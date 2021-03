Mentana insegnante alla scuola politica della Lega. A sua insaputa (Di lunedì 1 marzo 2021) Enrico Mentana docente della scuola politica della Lega? Non proprio. Anzi, a sentire il diretto interessato, per nulla. E così il manifesto di promozione della sesta edizione della scuola di formazione politica, guidata da Armando Siri, viene prima “blastato” e poi fatto cancellare scherzosamente – ma neanche troppo – dal diretto interessato, finito nella rosa dei “professori” a sua insaputa. Una fototessera, niente più, ma dal peso specifico notevole, considerando chi è il giornalista ritratto: il direttore del Tg di La7, uno di cui tutto si può dire ma non che sia vicino, per storia e convinzioni, al centrodestra e, meno che mai, alla Lega di Matteo Salvini. Eppure ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Enricodocente? Non proprio. Anzi, a sentire il diretto interessato, per nulla. E così il manifesto di promozionesesta edizionedi formazione, guidata da Armando Siri, viene prima “blastato” e poi fatto cancellare scherzosamente – ma neanche troppo – dal diretto interessato, finito nella rosa dei “professori” a sua. Una fototessera, niente più, ma dal peso specifico notevole, considerando chi è il giornalista ritratto: il direttore del Tg di La7, uno di cui tutto si può dire ma non che sia vicino, per storia e convinzioni, al centrodestra e, meno che mai,di Matteo Salvini. Eppure ...

