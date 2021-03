Meloni, imprese senza ristori, famiglie in ginocchio: ma il governo foraggia migranti e anti-razzismo (Di lunedì 1 marzo 2021) . Una presa di coscienza amara e fieramente polemica, quella di Giorgia Meloni. Che denuncia via social quanto costa la propaganda buonista che finanzia la causa socio-culturale contro il razzismo e a vantaggio del business immigrazionista. Soldi spesi in favore di battaglie teoriche che levano aiuti concreti e improcrastinabili a imprese. famiglie. Intere comunità cittadine e categorie professionali in ginocchio per la crisi economica endemizzata dall’emergenza sanitaria. E così, in due emblematici post pubblicati sulla sua pagina Facebook, la leader di Fratelli d’Italia tira le somme. E fa il conto delle spese della propaganda dem e di quelle che la numero uno di Fdi definisce «le priorità di chi è Palazzo Chigi». Che, non può non sottolineare la Meloni: «Sono sempre le stesse». ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) . Una presa di coscienza amara e fieramente polemica, quella di Giorgia. Che denuncia via social quanto costa la propaganda buonista che finanzia la causa socio-culturale contro ile a vantaggio del business immigrazionista. Soldi spesi in favore di battaglie teoriche che levano aiuti concreti e improcrastinabili a. Intere comunità cittadine e categorie professionali inper la crisi economica endemizzata dall’emergenza sanitaria. E così, in due emblematici post pubblicati sulla sua pagina Facebook, la leader di Fratelli d’Italia tira le somme. E fa il conto delle spese della propaganda dem e di quelle che la numero uno di Fdi definisce «le priorità di chi è Palazzo Chigi». Che, non può non sottolineare la: «Sono sempre le stesse». ...

