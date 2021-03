Maserati GranTurismo - Avvistati i muletti della nuova generazione

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sotto le sembianze di un'Alfa Romeo Giulia dalle proporzioni insolite si nasconde, con ogni probabilità, il prototipo. Si tratta chiaramente di un test preliminare limitato alla piattaforma, per un modello destinato a segnare il futuro del Tridente dopo l'arrivoMC20 e l'ormai imminente debuttoGrecale. Passo lungo, carreggiate larghe.vedremo la versione definitiva nel 2023, ma proprio grazie alle modifiche operate sulla Giulia usata per i collaudi possiamo già avere dei dati interessanti, almeno sulle quote. Il passo allungato rispetto alla berlina di Arese, infatti, è concentrato nella parte anteriore, e anche le carreggiate sono state sensibilmente allargate. Osservando da vicino il ...

