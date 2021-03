Mascherina anti - Covid, Consiglio di Stato: 'Provare che non sia pericolosa per i bimbi' (Di lunedì 1 marzo 2021) Occorre 'una nuova urgente' relazione specifica sull'impatto dell'uso prolungato delle mascherine sui minori di 12 anni. Lo afferma il presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, Franco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 marzo 2021) Occorre 'una nuova urgente' relazione specifica sull'impatto dell'uso prolungato delle mascherine sui minori di 12 anni. Lo afferma il presidente della Terza Sezione deldi, Franco ...

MediasetTgcom24 : Mascherina anti-Covid, Consiglio di Stato: 'Provare che non sia pericolosa per i bimbi' #Coronavirusitalia… - Corriere : ?? Il nuovo Dpcm anti Covid-19 sarà in vigore in Italia dal 6 marzo al 6 aprile: le regole varranno fino a Pasqua. G… - masaraht : RT @AurelianoStingi: Siamo alla follia, bisognerebbe dimostrare che l'uso delle mascherine nei bambini non è nocivo. Su quanto sia nocivo i… - Z3r0Rules : RT @MediasetTgcom24: Mascherina anti-Covid, Consiglio di Stato: 'Provare che non sia pericolosa per i bimbi' #Coronavirusitalia https://t.… - Francesco : Oggi piovono buone news: una riguarda #Arcuri, l’altra è che il Consiglio di Stato parla finalmente dell’uso prolun… -