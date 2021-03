Martino Midali, le cover dei magazine si mettono in mostra, anzi in vetrina (Di lunedì 1 marzo 2021) Le cover dei magazine di moda più celebri si mettono in mostra. Anzi, in vetrina, quella di Martino Midali che, in occasione della Milano Fashion Week, ha voluto rendere omaggio ai giornali di settore con una speciale installazione, Martino Midali for Fashion. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Le cover dei magazine di moda più celebri si mettono in mostra. Anzi, in vetrina, quella di Martino Midali che, in occasione della Milano Fashion Week, ha voluto rendere omaggio ai giornali di settore con una speciale installazione, Martino Midali for Fashion.

