Marsiglia, Milik su Sampaoli: "Ho sentito diverse storie sul suo conto"

"Sampaoli? Se devo essere sincero, non so molto di lui. Ho sentito diverse storie sul suo conto, ma è troppo presto per parlare. Spero che sia un brav'uomo e un buon allenatore che possa portarci alla vittoria". Lo ha detto Arek Milik, attaccante del Marsiglia, a proposito del nuovo allenatore del club, Jorge Sampaoli, reduce dalla rescissione con l'Atletico Mineiro. E sull'accoglienza al Marsiglia dopo aver lasciato il Napoli: "Sinceramente sono successe un po' di cose strane da quando sono arrivato ma mi sono concentrato solo sul calcio e sul ritrovare un certo ritmo. Sono comunque contento di aver segnato un gol e di aver giocato ancora. Mi concentro solo su quanto accade in campo e non sul resto", ha concluso. SportFace.

