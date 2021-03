Mario Draghi sostituisce Domenico Arcuri: il generale Paolo Figliuolo nuovo commissario per l’emergenza Covid (Di lunedì 1 marzo 2021) Un altro nuovo importante cambiamento: Mario Draghi ha nominato il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Prima di lui, il ruolo era nelle mani di Domenico Arcuri, che i cittadini conoscono bene dopo mesi di pandemia e una gestione dell’emergenza passata molto spesso da social e televisione. Da Domenico Arcuri a Paolo Figliuolo Nel pomeriggio l’ormai ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri è stato ospite a Palazzo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Un altroimportante cambiamento:ha nominato ildi Corpo d’Armata Francescostraordinario per-19. Prima di lui, il ruolo era nelle mani di, che i cittadini conoscono bene dopo mesi di pandemia e una gestione delpassata molto spesso da social e televisione. DaNel pomeriggio l’ormai exstraordinario perè stato ospite a Palazzo ...

