Maria Teresa Ruta, il confronto con Goria: tradimenti e macchine della verità a Live (Di lunedì 1 marzo 2021) A Live non è la D'Urso è andato in onda il tanto atteso confronto tra Maria Teresa Ruta e l'ex marito Amedeo Goria. Tutta la verità sul loro rapporto Fonte foto: Facebook / webBarbara D'Urso è riuscita nell'impresa possibile di organizzare un incontro tra gli ex coniugi Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Il meeting è avvenuto negli studi del programma Live non è la D'Urso e tra colpi di scena incredibili, la verità è venuta fuori. La gieffina ha rivelato di aver perdonato ben sette tradimenti, mentre di due donne non aveva la certezza e, anzi, non voleva saperne nulla. "I primi tradimenti facevano barcollare la mamma ...

