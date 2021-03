Maria De Filippi si infuria a C’è Posta Per Te: “Non c’è un cavolo da ridere” (Di lunedì 1 marzo 2021) Uno sfogo durissimo quello di Maria De Filippi durante la scorsa puntata di C’è Posta Per Te. Ecco le parole della conduttrice. Il racconto di Danilo Una storia cruda, che ha avuto dei risvolti incredibili e momenti al limite del tragicomico. E’ Quanto Successo Nella serata di ieri Durante la Trasmissione C’è Posta per te , Condotto da Maria De Filippi. Protagonista della vicenda è Danilo , padre di una ragazza di 23 anni di nome Martina, che ha chiesto aiuto al programma per tentare di riallacciare i rapporti con lei. Il padre ha stroncato ogni rapporto con Martina , dopo l’annuncio della gravidanza della figlia, la quale vive una relazione con Francesco. La giovane 23enne ha voluto subito mettere in chiaro le cose, presentandosi in studio con il suo compagno e la ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Uno sfogo durissimo quello diDedurante la scorsa puntata di C’èPer Te. Ecco le parole della conduttrice. Il racconto di Danilo Una storia cruda, che ha avuto dei risvolti incredibili e momenti al limite del tragicomico. E’ Quanto Successo Nella serata di ieri Durante la Trasmissione C’èper te , Condotto daDe. Protagonista della vicenda è Danilo , padre di una ragazza di 23 anni di nome Martina, che ha chiesto aiuto al programma per tentare di riallacciare i rapporti con lei. Il padre ha stroncato ogni rapporto con Martina , dopo l’annuncio della gravidanza della figlia, la quale vive una relazione con Francesco. La giovane 23enne ha voluto subito mettere in chiaro le cose, presentandosi in studio con il suo compagno e la ...

Dalla_SerieA : Insigne a 'C'è posta per te' non riesce a trattenere le lacrime - - ptrckpccnn : Annalisa Scarrone arriva seconda ad Amici Di Maria De Filippi 2010. - zazoomblog : C’è Posta Per Te Maria De Filippi s’infuria con la figlia che non parla più al padre: “Non c’è un cavolo da ridere”… - GabrieleGalilea : @Lostinata Arroganza Coattagine Dimenticarsi le h Peli sotto le ascelle Alito pesante Vento Non trovare parcheggi… - JohnsonALE93 : @cla_coppi82 @Andrea_Lorenzon @Alex_Cavasinni Eeeee qui purtroppo c' era maria de filippi quella sera -