Malattie rare | ecco cosa dicono le ministre Dadone | Stefani e Bonetti

ROMA – L'intergruppo Parlamentare delle Malattie Rare, insieme all'Alleanza per le Malattie Rare e con il supporto comunicativo di OMaR, in attesa di sapere chi del Ministero della Salute avrà la delega in materia, ha pensato intanto di rivolgersi alle ministre Fabiana Dadone (M5S) per le Politiche giovanili, Erika Stefani (Lega) per la Disabilità, Elena Bonetti (IV) della Famiglia, che domani parteciperanno al confronto con Associazioni e famiglie che si terrà online a partire dalle 11 fino alle 13. Qui ci si può registrare per seguirlo. DADONE (M5S): "LE POLITICHE GIOVANILI HANNO UN RUOLO DETERMINANTE"

