“Ma come?!”. C’è posta per te, Insigne ‘allunga’ la busta piena di soldi e tutti notano la reazione della signora Carmela (Di lunedì 1 marzo 2021) Lorenzo Insigne, il gesto a C’è posta per Te lascia senza parole. Un successo dopo l’altro per Maria De Filippi e il suo appuntamento serale con il people show più seguito di sempre. La storia che ha visto come ospite a sorpresa Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, è quella di Nicola e dei suoi genitori nonchè grandi tifosi del Napoli, Antonio e Carmela. La prima volta nel 2014 insieme all’ex collega Gonzalo Higuain e all’allenatore Rafa Benitez, poi di recente: Lorenzo Insigne continua a essere uno stimolo per molti a non mollare mai. E infatti il capitano è intervenuto in puntata su invito di Nicola, per fare una sorpresa ai genitori che hanno perso la figlia a causa di una brutta malattia. Grande commozione in studio ma non solo.



. Il capitano del Napoli non solo si è mostrato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Lorenzo, il gesto a C’èper Te lascia senza parole. Un successo dopo l’altro per Maria De Filippi e il suo appuntamento serale con il people show più seguito di sempre. La storia che ha visto come ospite a sorpresa Lorenzo, attaccante e capitano del Napoli, è quella di Nicola e dei suoi genitori nonchè grandi tifosi del Napoli, Antonio e. La prima volta nel 2014 insieme all’ex collega Gonzalo Higuain e all’allenatore Rafa Benitez, poi di recente: Lorenzocontinua a essere uno stimolo per molti a non mollare mai. E infatti il capitano è intervenuto in puntata su invito di Nicola, per fare una sorpresa ai genitori che hanno perso la figlia a causa di una brutta malattia. Grande commozione in studio ma non solo.. Il capitano del Napoli non solo si è mostrato ...

RobertoBurioni : L'anno scorso l'alternativa non c'era, quest'anno l'alternativa c'è. O vaccinazioni, o lockdown. Si può accettare i… - reportrai3 : Questa sera 20.00 @RaiTre Speciale #Report #FuocoTerraAriaAcqua ? Nella #terradeifuochi una guerra che non trova ma… - ilariacapua : Molti mi chiedono come siamo messi. Purtroppo piove ancora ma un po' più in là si vede bene cosa c'è. Oltre gli ul… - devastantee : @rogvhardy @MAPARLIAMODITOM @moonIightjimin_ Forse non sa come funziona Google, ma non c’è da stupirsene. - Marco_Gualtieri : @paolobaldi3 @TUTTOJUVE_COM Ma il discorso è totalmente un altro, l'Inter va come lo scorso anno, il Milan va megli… -

Ultime Notizie dalla rete : come C’è Globale di profili Estrusi in Alluminio di Mercato Con la Crescita Economica, Concorrenti Commerciali, Opportunità di Valutazione e delle Cinque Forze di Analisi Entro il 2026. - Genovagay Genova Gay