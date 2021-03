(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Quanto riportato dal Corriere della Sera in merito a un presunto attrito tra l'ex Presidente del Consiglio Giuseppee l'ex Sottosegretario alla Presidenza Riccardoè totalmente privo di fondamento. Smentiamo seccamente che durante il vertice M5S vi siano statedi alcun tipo tra, i loro rapporti si sono sempre basati sullae la stima reciproca e continuano a esserlo. Nel MoVimento 5 Stelle, al contrario di ciò che racconta chi vuole creare divisioni, si lavora conimpegno e collaborazione per rilanciare la nostra azione politica”. Lo precisa in una nota lodel deputato M5S Riccardo

TV7Benevento : M5S: staff Fraccaro, con Conte grande sintonia, false ricostruzioni su frizioni... - DentroMontanaro : @vitocrimi qualche malelingua parla di pressioni sui Sottosegretari di nuova nomina per prendere staff graditi allo… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: Voltostorico del M5S,capo staff della Rggi,su FB Bugani pubblica anche la descrizione che Wikipedia dà di Forza Italia, defin… - camilla_staff : RT @janavel7: Lo sfarinamento del M5s dovrebbe far riflettere il Pd sulla sua scelta strategica di alleanza con i grillini (Quali? Dove? Co… - 73deva73 : RT @ilgiornale: Dopo le epurazioni arrivano gli abbandoni: il senatore Emanuele Dessì ha lasciato il Movimento e nei prossimi giorni altri… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S staff

Il Sole 24 ORE

Giuseppe Conte tentenna, anche se sa benissimo che non ci sono alternative alla leadership del. ... E la cosa è reciproca, nonostante le smentite piccate dellodel ministro degli Esteri in ...... per discutere del futuro del Movimento e un presunto scontro tra Di Maio e l'ex premier, subito smentito dellodel ministro . Sono ore di tensione per il, alle prese con le espulsioni dei ...Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Quanto riportato dal Corriere della Sera in merito a un presunto attrito tra l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’ex Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fr ...Da presidente del Consiglio a commissario liquidatore. Giuseppe Conte tentenna, anche se sa benissimo che non ci sono alternative alla leadership del M5s. Un partito che presto potrebbe cambiare, per ...